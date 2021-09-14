I Международный гастрономический фестиваль состоялся в Кайтагском районе

В фестивале приняли участие: глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, министр по туризму и народным художественным промыслам РД, Президент Ассоциации Кулинаров Дагестана, международный судья WorldChefs — WACS, член международных кулинарных ассоциаций Кумсият Мирзаева, почетный гражданин Кайтагского района, генерал-лейтенант Анатолий Пониделко, а также отец Героя России Магомеда Нурбагандова – Нурбаганд Нурбагандов.

По приглашению председателя Дагестанской региональной общественной организации «Ассоциация кулинаров» Кумсият Мирзаевой участниками фестиваля стали звезды кулинарии из зарубежных стран и России, а также международные кулинары, судьи и эксперты Всемирной ассоциации поваров WorldChefs-WACS. В их числе Зоран Велькович, Витторио Соверино, Александр Михалев, Дежан Станкович, Джордже Костичи Джулия Драгут.

На праздник приехали и главы муниципальных образований Дагестана: глава города Дагестанские Огни ДжалалутдинАлирзаев и глава Ботлихского района Руслан Гамзатов, представитель Карабудахкентского района Гульжан Темирова.

Вдоль всей красочно оформленной Аллеи Героев разместились майданы делегаций из разных уголков республики: Акушинского, Дахадаевского, Лакского, Хунзахского, Каятентского, Карабудахкентского, Ботлихского, Сулейман-Стальского, Гумбетовского и других районов, которые привезли атрибуты своей этнической культуры на выставку и накрыли столы оригинальными блюдами национальной кухни.

Кайтагский район представили коллективы: этноцентра «Кайтаги», Центра культуры, районной библиотеки, Детской школы искусств, подготовившие насыщенную культурно-развлекательную программу праздника, а также индивидуальные предприниматели: пчеловоды, садоводы и виноградари муниципалитета, известный художник-оружейник Казим Загиров и другие, представившие родной район во всем его культурно-художественном и кулинарном многообразии.

Открывая I Международный гастрономический фестиваль, глава района Алим Темирбулатов поприветствовал всех гостей и отметил, что такие мероприятия будут проходить ежегодно.

«В следующем году мы будем отмечать 1500-летие Кайтагской цивилизации. Эта земля, на которой мы живем, очень много повидала на своем веку. Нашим предкам, к сожалению, очень часто приходилось защищать свою Родину от иноземных захватчиков. Но сегодня у нас с вами нет необходимости думать о своей безопасности, так как мы находимся в составе великой России. Благодаря этому, мы можем думать о развитии социально-экономической сферы и цивилизованного туризма в муниципалитете. Я обращаюсь ко всем местным жителям и призываю всех заниматься малым и средним бизнесом, чтобы удовлетворять запросы, как местных жителей, так и туристов, которые в скором времени к нам будут стекаться. Мы будем создавать для них условия, и в этом нам помогают и республика, и государство. Еще раз с праздником всех!» — поздравил он.

Затем с поздравительной речью выступили и приглашенные гости, которые отметили, что развитие туризма является основным двигателем социально-экономического развития региона, а гастрономический туризм был и остается одним из важных направлений туристической сферы. Они также выразили огромную благодарность главе района Алиму Темирбулатову за организацию на земле Кайтага такого масштабного фестиваля.

После официальной части, все приглашенные гости в сопровождении главы Кайтагского муниципалитета и Президента Ассоциации кулинаров республики, под звуки чунгура и зурны, прошлись по майданам, передающим домашний быт дагестанских этносов, и продегустировали все национальные блюда и десерты, привезенные из разных районов республики. Участники фестиваля удивили гостей изумительными кулинарными изделиями и красочными десертами, приготовленными по старинным рецептам своих предков, напоили вкусным травяным чаем из самовара, а пчеловоды угостили свежим горским медом из личного хозяйства.

В рамках фестиваля Ассоциация пчеловодов Республики Дагестан наградила АлимаТемирбулатова Благодарственным письмом за помощь молодым пчеловодам муниципалитета, за огромный вклад в развитие пчеловодства в районе, благодаря которому был возрожден редкий вид серой горной пчелы.

После дегустации блюд, глава района и делегация гостей отправились в этноцентр «Кайтаги», где состоялось официальное открытие нового Выставочного зала и других реставрированных кабинетов центра после строительно-ремонтных работ. Алим Темирбулатов, Эмин Мерданов и Руслан Гамзатов перерезали красную ленту, затем в обновленном Выставочном зале состоялся круглый стол на тему: «Развитие сельского туризма в Республике Дагестан. Проблемы и перспективы», в ходе которого обсудили вопросы привлечения внимания предпринимателей и научной общественности региона к проблемам функционирования и развития сельского туризма, определение путей и способов успешного продвижения аграрно-туристского продукта в РД.

Далее гости переместились на основную фестивальную площадку, где проходил кулинарный конкурс с участием мастеров национальной кухни, известных рестораторов и поваров, представивших международным экспертам авторские блюда и десерты. Школа кулинарного мастерства «Вип Кулинария» восхитила гостей своими кулинарными изделиями и прекрасным трехэтажным тортом. А известный шеф-повар из Дербента приготовил плов в огромном 50-литровом казане.

Продегустировав все кулинарные изделия, судьи определили победителей.

На торжественной церемонии награждения Гран-при достались Кайтагскому, Карабудахкентскому и Сулейман-Стальскому районам, также грамотами и медалями организаторы фестиваля наградили всех участников. Дипломами международного образца были отмечены судьи гастрономического конкурса. Отдельная благодарность была объявлена этноцентру «Кайтаги» и Центру культуры Кайтагского района за активное участие в организации фестиваля.

Фестиваль продолжился красочным парадом национальных костюмов кайтагцев, на котором были представлены женские, мужские и детские комплекты парадной и повседневной одежды, традиционно разукрашенной элементами Кайтагской вышивки. На дефиле были продемонстрированы и современные дизайнерские направления, где используются элементы древней Кайтагской вышивки в качестве украшений одежды и аксессуаров.

Затем зрителям был показан концерт с участием национальных ансамблей и коллективов, а также местных артистов и звезд дагестанской эстрады, которые исполнили вокальные номера на русском и национальных языках, показали хореографические и обрядовые постановки.

Фестивальный день завершился зажигательной лезгинкой в исполнении иностранных гостей гастрономического форума.