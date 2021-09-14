Салман Дадаев открыл дворовую территорию, благоустроенную по поручению Президента РФ

В Махачкале в торжественной обстановке открыли одну из самых больших дворовых территорий, благоустроенных в текущем году.

С просьбой благоустроить территорию в интернет-приемную Президента Российской Федерации Владимира Путина обратился один из жильцов дома 7в по улице Булача. С заявителем по видеосвязи сразу же связался советник президента Руслан Эдильгериев.

На место выехал мэр города Салман Дадаев, который включил двор в проект благоустройства на текущий год и лично вместе с депутатским корпусом неоднократно приезжал для контроля качества проводимых работ.

Результаты работы удовлетворяют запросы представителей всех возрастов: для детей и подростков построили футбольное поле, для самых юных махачкалинцев – детский городок с травмобезопасным покрытием, воркаут-площадку, для представителей старшего возраста установили уютные беседки.

Сегодня мэр Махачкалы организовал праздник по случаю открытия площадки, в котором приняли участие председатель горсобрания Марис Ильясов и главный врач городской клинической больницы №1, кандидат в депутаты НС РД Хаджимурад Малаев.

Юным футболистам привезли новые мячи и персональный подарок от мэра – мальчишек теперь будет обучать футболу тренер, которого специально примет на работу градоначальник.

Праздник продолжался до самой ночи, больше всех радовались детишки, для которых Управление культуры столицы подготовило интересную программу с участием воспитанников детских школ искусств и аниматоров.