Порядок назначения детских пособий изменен

Указом Главы Республики Дагестан от 19 апреля 2021 г. № 75 внесены изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 8 апреля 2020 г. № 29 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», устанавливающие нуждающимся в поддержке семьям, проживающим на территории Республики Дагестан, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Республике Дагестан. Внесенными изменениями установлена трехступенчатая система определения размера ежемесячной выплаты в зависимости от уровня доходов граждан, обращающихся за ее получением, и величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Республике Дагестан на дату обращения.

Предусматривается перерасчет размера ежемесячной выплаты раз в год, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. Для перерасчета размера ежемесячной выплаты гражданам, которым она назначена, предусматривается необходимость обращения с соответствующим заявлением после 1 апреля 2021 года.

Определен перечень документов, представляемых заявителем при обращении за назначением ежемесячной выплаты в зависимости от сложившейся у него жизненной ситуации. При этом определен срок, в течение которого заявитель вправе предоставить необходимые (недостающие) документы.

В целях повышения адресности и эффективности социальной поддержки семей, имеющих детей, постановлением внесены изменения в Требования к признанию семьи, имеющей детей, нуждающейся в предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, утвержденные постановлением Правительства Республики Дагестан от 4 мая 2020 года № 86. Так, при определении критерия нуждаемости семьи для назначения ежемесячной выплаты теперь учитывается значительное число жизненных ситуаций, указанных в постановлении. При оценке нуждаемости учитываются как доходы заявителя и членов его семьи, так и имущество заявителя и членов его семьи, а также наличие в собственности автотранспортных, мототранспортных средств и др.

Предусмотрена необходимость наличия у трудоспособных членов семьи доходов (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами, обозначенными в постановлении. При этом данные изменения не распространяются на семью с единственным родителем.

Кроме того, изменен состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, а именно, учет детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке), обучающихся в образовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения, а также детей, находящихся под опекой.

С учётом внесенных изменений в правилах предоставления ежемесячной выплаты изменена форма заявления о назначении ежемесячной выплаты и перечень документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты, утвержденные указанным постановлением.