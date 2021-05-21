ЗАМАНА - Проект "Следы нации" объединяет народы

Проект "Следы нации" объединяет народы

Автор
21 мая, 2021. Пятница 22:17
Проект &quot;Следы нации&quot; объединяет народы

При общении друг с другом представители разных национальностей гордятся своими народами, странами и стараются рассказать об успехах своих соотечественников, убирая внутренние проблемы на второй план. Особенно это ощущается при общении с иностранцами за границей. 

Проект "Следы нации" объединяет народы
Информация

С другой стороны, осведомленность о истории стран и достижениях соотечественников наших оппонентов, помогает установить с ними теплые дружеские отношения, которых сейчас все больше не хватает. Важно это и внутри многонациональных государств, где национальная идентичность и взаимный интерес и уважение представителей разных национальностей к истории, традициям и жизни, друг друга, позволяют сохранять мир и спокойствие.

Для того, чтобы помочь людям разных национальностей, узнать больше о культуре, истории, потребностях и взглядах друг друга, в настоящий момент реализуетсямеждународный молодежный исследовательский культурно-исторический проект «Следы Наций». Подробнее по на официальном сайте

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top