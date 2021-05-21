Проект "Следы нации" объединяет народы

При общении друг с другом представители разных национальностей гордятся своими народами, странами и стараются рассказать об успехах своих соотечественников, убирая внутренние проблемы на второй план. Особенно это ощущается при общении с иностранцами за границей.

С другой стороны, осведомленность о истории стран и достижениях соотечественников наших оппонентов, помогает установить с ними теплые дружеские отношения, которых сейчас все больше не хватает. Важно это и внутри многонациональных государств, где национальная идентичность и взаимный интерес и уважение представителей разных национальностей к истории, традициям и жизни, друг друга, позволяют сохранять мир и спокойствие.

Для того, чтобы помочь людям разных национальностей, узнать больше о культуре, истории, потребностях и взглядах друг друга, в настоящий момент реализуетсямеждународный молодежный исследовательский культурно-исторический проект «Следы Наций». Подробнее по на официальном сайте