В некоторых районах Махачкалы 2 недели не будет горячей воды

Из-за проведения плановых ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях, по ряду адресов к домовладениям будет прекращена подача горячей воды. Об этом сообщил представитель Теплосетей столицы.

Подача горячей воды будет прекращена на 2 недели, с 31 мая по 14 июня по следующим адресам:

ул. Богатырёва; ул. Волгоградская; ул. Гайдара; ул.Дахадаева;

ул. И. Казака; ул. Крылова; ул. О. Кошевого; ул. Чернышевского и пр. Шамиля.

Также в зоне отключения окажутся следующие учреждения:

детские сады № 7,34,38,39,49,50,52,62,68,69,71;

школы № 17,27,39;

Реабилитационный центр для детей (Гамидова 57б);

Детская больница №1 (Гагарина 118); Стоматологическая поликлиника №1 (Шамиля 92г);

Республиканская психотерапевтическая поликлиника (И.Казака 4а);

Республиканский детский пульманологический центр (И.Казака 4).

Такие работы как отметил представитель Теплосетей проводятся ежегодно. Всем абонентам, кого коснется отключение горячей воды, произведут перерасчет за потребленную услугу.