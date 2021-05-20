ЗАМАНА - В некоторых районах Махачкалы 2 недели не будет горячей воды

В некоторых районах Махачкалы 2 недели не будет горячей воды

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20 мая, 2021. Четверг 13:11
В некоторых районах Махачкалы 2 недели не будет горячей воды

Из-за проведения плановых ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях, по ряду адресов к домовладениям будет прекращена подача горячей воды. Об этом сообщил представитель Теплосетей столицы.

В некоторых районах Махачкалы 2 недели не будет горячей воды
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Подача горячей воды будет прекращена на 2 недели, с 31 мая по 14 июня по следующим адресам:

ул. Богатырёва; ул. Волгоградская; ул. Гайдара; ул.Дахадаева;

ул. И. Казака;  ул. Крылова;  ул. О. Кошевого; ул. Чернышевского и  пр. Шамиля.

Также в зоне отключения окажутся следующие учреждения:

детские сады № 7,34,38,39,49,50,52,62,68,69,71;

школы № 17,27,39;

Реабилитационный  центр для детей (Гамидова 57б);

Детская больница №1 (Гагарина 118); Стоматологическая поликлиника №1 (Шамиля 92г);

Республиканская  психотерапевтическая поликлиника (И.Казака 4а);

Республиканский детский пульманологический центр (И.Казака 4).

Такие работы как отметил представитель Теплосетей проводятся ежегодно. Всем абонентам, кого коснется отключение горячей воды, произведут перерасчет за потребленную услугу.

 

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