Подача горячей воды будет прекращена на 2 недели, с 31 мая по 14 июня по следующим адресам:
ул. Богатырёва; ул. Волгоградская; ул. Гайдара; ул.Дахадаева;
ул. И. Казака; ул. Крылова; ул. О. Кошевого; ул. Чернышевского и пр. Шамиля.
Также в зоне отключения окажутся следующие учреждения:
детские сады № 7,34,38,39,49,50,52,62,68,69,71;
школы № 17,27,39;
Реабилитационный центр для детей (Гамидова 57б);
Детская больница №1 (Гагарина 118); Стоматологическая поликлиника №1 (Шамиля 92г);
Республиканская психотерапевтическая поликлиника (И.Казака 4а);
Республиканский детский пульманологический центр (И.Казака 4).
Такие работы как отметил представитель Теплосетей проводятся ежегодно. Всем абонентам, кого коснется отключение горячей воды, произведут перерасчет за потребленную услугу.