Свыше 800 млн рублей будет направлено на развитие Докузпаринского района до 2023 года

В частности, он посетил разрушенный участок автодороги республиканского значения «Магарамкент-Ахты-Рутул». В результате ливневых дождей в августе 2018 года, сопровождавшихся критическим поднятием уровня воды в реке Самур и сваливания её русла, произошло обваливание берега реки, что привело к разрушению искусственных сооружений и земляного полотна дороги. Техническое состояние автомобильной дороги аварийное, требуется проведение руслорегуляционных работ.

По итогам осмотра Абдулпатах Амирханов поручил Минтрансу РД и ГКУ «Дагестанавтодор» провести необходимые руслорегуляционные работы и мероприятия по полноценному восстановлению автодороги. В селе Усухчай Абдулпатах Амирханов посетил МКОУ «Усухчайская СОШ им. Х.Д. Заманова». Школа 1979 года постройки рассчитана на 160 ученических мест. В настоящее время здесь обучается 291 учащийся, занятия проходят в две смены. В стенах здания школы имеются трещины, имеется заключение экспертизы с ГАУ РД «Республиканский центр по сейсмической безопасности», в котором ее состояние оценивается как ограниченно-работоспособное. Абдулпатах Амирханов поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность строительства нового здания школы на 320 ученических мест. Следующим пунктом инспектирования стали водозаборные сооружения села Усухчай, которые находятся в ветхом состоянии. Было обозначено, что в населенном пункте необходимо построить групповой водопровод, который снимет проблему с обеспечением питьевой водой населения в сельских поселениях «сельсовет Микрахский», «сельсовет Килерский» и село Усухчай. Существующая водопроводная линия протяженностью 12 км была проложена в 1980-м году, когда в селе проживало всего 1000 человек. В настоящее время население только села Усухчай увеличилось более чем в два раза. Кроме того, часть населения с. Микрах-Казмаляр тоже подключились к этой линии, так как у них также большие проблемы с питьевой водой. По итогам осмотра поручено проработать вопрос обустройства новой линии группового водопровода. Также правительственная делегация посетила пожарную часть № 37, нуждающийся в реконструкции канатный мост в селе Демиркент и Микрахскую школу. По итогам осмотра каждого объекта профильным министерствам и ведомствам даны поручения, в том числе по выделению средств на реконструкцию моста и строительство новой школы в селе Микрах. Средства по указанным объектам будут выделены в рамках соответствующих программ на будущие годы. Между тем, в текущем году на развитие Докузпаринского района в рамках Республиканский инвестиционной программы и региональных проектов выделено более 230 миллионов рублей, а до 2023 года на развитие муниципалитета планируется направить не менее 800 миллионов рублей.