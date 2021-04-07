Под критическим напряжением

Выработка электроэнергии в Дагестане за 2020 год составила 3,7 млрд кВт час, тогда как потребление – 6,8. Перекос в сторону дефицита, существующий изначально, в последние годы лишь усугубляется. Потребление электроэнергии в Дагестане стабильно растет, а новых объектов по ее выработке не вводится.

Однако это лишь одна из больных тем, которую в настоящем пытаются решить развитием в республике возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Есть перспективы строительства ряда малых ГЭС на Самуре. Только в рамках проекта ООО «ЭкоЭнерджи» на начальном этапе намеревается построить две малые ГЭС суммарной мощностью 41,9 МВт.

В Дагестане вступил в силу закон, регламентирующий инвестиционную деятельность в области энергетики, но, как отмечают отдельные эксперты, он требует доработки. Есть надежда, что созданный в республике проектный офис по развитию ВИЭ это исправит.

Проектный офис призван обеспечить эффективное сопровождение инвестиционных проектов и деятельность энергетических компаний на территории республики для решения задач по снижению энергетического дефицита и повышения надежности энергоснабжения населения, а также промышленных предприятий с использованием экологически чистых источников энергии.

Новое подразделение также займется координацией взаимодействия с другими органами исполнительной власти для выработки и реализации Стратегии развития ВИЭ в Дагестане на перспективу до 2030 года и подготовкой предложений в НПА и СИПР РД для создания благоприятных условий по развитию возобновляемой энергетики и обеспечения углеродной нейтральности региона.

Другой комплекс проблем – это состояние электрических сетей и подстанций. Построенные в основном в 70-80 годах прошлого века, они изношены более чем на 70 проц., что выше среднероссийских показателей. За последние 10 лет потребление электроэнергии в республике возросло в 1,5 раза. Связано это с увеличением использования в быту электробытовых приборов, ростом числа потребителей, в том числе малого и среднего бизнеса. Большой рост наблюдается в горных негазифицированных районах, где населением используется электроэнергия в целях отопления.

Как отмечают в Министерстве энергетики и ЖКХ РД, вопросы качественного и надежного электроснабжения крайне остры и вызывают большое количество нареканий со стороны населения как в адрес Правительства Республики Дагестан, так и в адрес энергоснабжающих организаций. Только за 2020 г. произошло 672 аварийных отключения на объектах электрических сетей и электростанций. Для сравнения: в 2019 г. произошло 814 аварийных отключений, при этом мероприятий по поддержанию сетей в рабочем состоянии для обеспечения нормального (220 В) электроснабжения потребителей все еще недостаточно.

Стоит все же отметить, что ситуация понемногу выправляется. В целях повышения надежности функционирования объектов электросетевого хозяйства и улучшения электроснабжения потребителей республики ПАО «Россети Северный Кавказ» реализуется программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на 2020-2025 годы с общим объемом финансирования 35 млрд рублей.

Также ПАО «Россети Северный Кавказ» приступило к реализации в Дагестане плана снижения потерь электрической энергии в сетях, который предусматривает снижение потерь электрической энергии к 2023 г. до уровня 19,4 проц. Предусмотрены модернизация системы учета электроэнергии путем установки «умных счетчиков», трансформаторных подстанций, также совершенствование системы управления передачей и учетом потребляемой электроэнергии в режиме реального времени.

На первом этапе работы уже ведутся работы по снижению потерь в 8 районных электрических сетях (РЭС). Модернизации будут подвержены сети с наибольшими потерями, расположенными в Унцукульском, Тляратинском, Гергебильском, Шамильском, Хунзахском, Ахтынском, Ботлихском и Кайтагском районах.

Между тем, пожалуй, крайне болезненные из перечня проблем отрасли – хронические задолжности и неплатежи за электроэнергию. По информации филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» на 1 января 2021 года, долг в целом по конечным потребителям республики составляет 12,3 млрд руб., уровень платежей – 69,8%, в том числе по местному бюджету – 121,3 млн руб., уровень платежей – 95,1 проц.; по республиканскому бюджету РД – 73,4 млн руб., уровень платежей – 92,3%. Прирост задолженности за поставленные энергоресурсы за 2020 г. составил 2,8 млрд рублей.

В Министерстве энергетики и ЖКХ РД заверяют, что значительная доля задолженности за поставленную электроэнергию приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, которая составляет 2,6 млрд руб. с уровнем оплаты – 8,1 процента. Причин этому, по словам ведомства, много. Это изношенность оборудования, отсутствие актуальных абонентских баз, неэффективная работа по сбору платежей за предоставленные коммунальные услуги. В числе проблем также неэффективность конкурсного менеджмента на предприятиях-банкротах.

На этом фоне уровень платежей населения выше почти на порядок – 70,2%. Задолженность населения за электроэнергию по состоянию на 1 января 2021 года составляет 6,4 млрд руб., и главная причина этого явления, по оценке Министерства энергетики и ЖКХ, – низкая эффективность абонентских служб ресурсоснабжающих организаций.

О том, как намерены в республике решать эту проблему, в следующем материале нашей новой рубрики «Энергетика»