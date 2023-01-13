Сунези 13 миллатла газетабала редакцияби цаладяхъибси «Этномедиахолдинг «Дагъистан» бикIуси сагаси учреждениелис даргала жамигIятла-политикала «Замана» газетала бекI редактор, Дагъистан Республикала СМИ-бала Ассоциацияла председатель, РФ-ла ЖамигIятла палатализибси регионна СМИ-бала бузери дурусбиркахъуси советла член, Дагъистан Республикала культурала урибси хIянчизар Арсен ГъазимяхIяммадович Юсуповли бекIдеш диру.
ГьанбуршехIе, 46 дус виубси Арсен Юсупов журналистикализив 20 дусличивра имцIали узули сай. «Замана» газеталис бекIдеш дирес ил вехIихьибсири 2012 ибил дуслизив. Хъайчикайибси сай. ХIябал дурхIя абилкьули сай.
Лерилра газетаби — цаладяхъили
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- 13 января, 2023. Пятница 09:28
ДР-ла Правительствола 2022 ибил дусла декабрьла 27-личибадси 467 ибил номерличилси ХIукму хIясибли, ДР-ла миллатунала мезаначир дурадулхъути 13 газетала редакцияби ца организациялизи цаладяхъили сари.
Сунези 13 миллатла газетабала редакцияби цаладяхъибси «Этномедиахолдинг «Дагъистан» бикIуси сагаси учреждениелис даргала жамигIятла-политикала «Замана» газетала бекI редактор, Дагъистан Республикала СМИ-бала Ассоциацияла председатель, РФ-ла ЖамигIятла палатализибси регионна СМИ-бала бузери дурусбиркахъуси советла член, Дагъистан Республикала культурала урибси хIянчизар Арсен ГъазимяхIяммадович Юсуповли бекIдеш диру.