Илини 2021-2022 ибил дуслизиб Дагъистан Республикализиб «Дагэнерго» филиалли гIебшнила-янила манзиллизиб республика ванадешличил гIеббурцнила хIянчи дурадуркIниличила буриб.
Кь.ГIямаровла гъай хIясибли, ванадешличил Дагъистан гIеббурцнила программа гIямрулизиб дурабуркIнила дазурбазир, компанияли гIяхIцад хIянчи дурадеркIили сари. Илкьяйдали, сетаназир 7120 кумекла гIягIниахълуми (опора) тIашдатурли сари (гьаларти дусмазиричир 20-йнали имцIали), 109 трансформатор дарсдарили сари.
ГIур илини буриб яниличи хIядурдеш бирнила мурадличил электросетьла илдигъунти хIянчи гIяхIцад дусмазир хIедарниличилара. Республикализир илгъуна даражала хIянчи бегI гьалар сари дурадеркIибти.
«РЭС-уназир «Дагэнерго»-ла хIянчизартала цIакьаначил сарри хIянчи дурадеркIибти. Бузерилизи ахъибтири 800 адам. Илкьяйдали, нушаб кумек гIеббаахъиб «Россети Северный Кавказ» ПАО-ла филиалтала 112 специалистлира. Технический надзорли дурадеркIибти ахтардила хIянчи ишдуслизир ва 2022 ибил дуслизир гIебшнила-янила манзилличи хIядурдеш бирнила программали чедаахъибтиван дурадуркIули сари», — викIи Кьурбан ГIямаров.
Ишдуслизир «Дагэнерго» филиалли 479 миллион къурушла кьадарла багьаличилси хасси техникара тIалаббируси саби.
Энергокомпанияла вакилли ишдусла гIебшнила-янила манзилличи хIядурдеш бирнила шайчир «Дагэнерго» филиалли 2022-2023-ибти дусмазирра дарес хIяжатти хIянчила плантачила баянти гьаладихьиб.
Яниличи хIядурдеш бирули
- Автор Admin
- 26 ноября, 2021. Пятница 10:47
Ишди бурхIназиб «Дагъистан» РИА-лизиб «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ПАО-ла филиалла вакил, компанияла санигIятлашалси управлениела начальник Кьурбан ГIямаровличил республикала журналистунала гьунибаъни бетерхур.
Илини 2021-2022 ибил дуслизиб Дагъистан Республикализиб «Дагэнерго» филиалли гIебшнила-янила манзиллизиб республика ванадешличил гIеббурцнила хIянчи дурадуркIниличила буриб.