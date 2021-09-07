ЗАМАНА - Имканти гьаргдирули

Имканти гьаргдирули

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07 сентября, 2021. Вторник 13:05
Имканти гьаргдирули

Лебил Россияла СМИ-бала вакилти-ургаб бетурхуси «СМИротворец» бикIуси конкурсличир бу­тIа­кьяндеш дарес дигутала хIян­чурби кьабулдирес бехIбихьиб. Миллатуни-ургарти бархбасуначи къячдилкути масъулти хIя­сибли, бегIлара гIяхIсигъуна белкI чеббиркIуси саби.
Ишдус конкурс 8 номинация хIясибли дурабуркIу: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа», «Блоги».

Имканти гьаргдирули
Материалы в газете

«Радио» бикIуси номинациялизибад бетаурси саби «ЭТНОзвук» номинацияра.
«Багьахънибала майдан гьар бархIи барсбикIули саби. Иличил барх нушала конкурсра барскабиуб. Журналистунала макьалабала тIамаличилти жураби гьанна радиостанциябазирцун ахIен къаршидиркути. Интернет-СМИ-бала ва блогертала подкастуни имцIадиубли сари. Жагьилтас илди аргъес гьамадтили ва пикри битIикIутили детарар. Ил багьандан сагаси, цахIнабси номинация пикрибарес гIягIниси саби», — рикIи «СМИротворец—2021» конкурсла оргкомитетла руководитель Маргарита Лянге.
Ишдусла сагаси «Территория ЭТНО» бикIуси но­­минациялизи кьабулдирути сари Россияла ре­гионтала жагадешунала ва туризмала черкадти журналистунала хIянчурби.
СанигIятуналашалти факультетунала студентунала хIянчурби «Поколение мультимедиа» номинацияла дузурбазир хIердиру.
СМИ-бази кахIебурхути автортатала хIянчурби, сарира Интернетлизир жура-журала майдунтачир гьа­­ладихьибти, «Блоги» ибси номинациялизир хIер­дирути сари.
Конкурсла бутIакьянчибили бетарар: бекIли­диубти номинациябазиб – чула макьалаби СМИ-базир кадяхъибти авторти ва регионна федерацияла журналистунала кьукьни.
ЧердикIибти номинациябазиб биалли, студентуни ва блогерти (Интернетлизир чула материалти да­гьардиубти).
2020-ибил дусла августла 1-личибад бехIбихьили, 2021 ибил дусла августла 1-личи бикайчи сетьлизир дагьаридиубти, кадяхъибти, эфирлизир дурадухъунти материалти сари конкурсличир хIердирути.
Конкурсличила чеимцIати баянти дагьес ва бу­тIа­кьяндеш дарес гIярза бурхьнила тяхIяр-кьяй­да­личила «СМИротворец»-ла сайтличирад касес ди­ру­дая. Округуни хIясибли кIел бутIаличи буртIу саби кон­курс: «СМИротворец – УРАЛ» Салехардлизиб бе­тур­хар ва «СМИротворец – ВОЛГА» Чебоксарылизиб.
Конкурс дурабуркIуси саби 2008-ибил дус­личибад бехIбихьили.
Оргкомитетла электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; телефон 8 495 978 02 89; конкурсла сайт www.smirotvorez.ru

 

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