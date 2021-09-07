«Радио» бикIуси номинациялизибад бетаурси саби «ЭТНОзвук» номинацияра.
«Багьахънибала майдан гьар бархIи барсбикIули саби. Иличил барх нушала конкурсра барскабиуб. Журналистунала макьалабала тIамаличилти жураби гьанна радиостанциябазирцун ахIен къаршидиркути. Интернет-СМИ-бала ва блогертала подкастуни имцIадиубли сари. Жагьилтас илди аргъес гьамадтили ва пикри битIикIутили детарар. Ил багьандан сагаси, цахIнабси номинация пикрибарес гIягIниси саби», — рикIи «СМИротворец—2021» конкурсла оргкомитетла руководитель Маргарита Лянге.
Ишдусла сагаси «Территория ЭТНО» бикIуси номинациялизи кьабулдирути сари Россияла регионтала жагадешунала ва туризмала черкадти журналистунала хIянчурби.
СанигIятуналашалти факультетунала студентунала хIянчурби «Поколение мультимедиа» номинацияла дузурбазир хIердиру.
СМИ-бази кахIебурхути автортатала хIянчурби, сарира Интернетлизир жура-журала майдунтачир гьаладихьибти, «Блоги» ибси номинациялизир хIердирути сари.
Конкурсла бутIакьянчибили бетарар: бекIлидиубти номинациябазиб – чула макьалаби СМИ-базир кадяхъибти авторти ва регионна федерацияла журналистунала кьукьни.
ЧердикIибти номинациябазиб биалли, студентуни ва блогерти (Интернетлизир чула материалти дагьардиубти).
2020-ибил дусла августла 1-личибад бехIбихьили, 2021 ибил дусла августла 1-личи бикайчи сетьлизир дагьаридиубти, кадяхъибти, эфирлизир дурадухъунти материалти сари конкурсличир хIердирути.
Конкурсличила чеимцIати баянти дагьес ва бутIакьяндеш дарес гIярза бурхьнила тяхIяр-кьяйдаличила «СМИротворец»-ла сайтличирад касес дирудая. Округуни хIясибли кIел бутIаличи буртIу саби конкурс: «СМИротворец – УРАЛ» Салехардлизиб бетурхар ва «СМИротворец – ВОЛГА» Чебоксарылизиб.
Конкурс дурабуркIуси саби 2008-ибил дусличибад бехIбихьили.
Оргкомитетла электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; телефон 8 495 978 02 89; конкурсла сайт www.smirotvorez.ru
Имканти гьаргдирули
- Автор Admin
- 07 сентября, 2021. Вторник 13:05
Лебил Россияла СМИ-бала вакилти-ургаб бетурхуси «СМИротворец» бикIуси конкурсличир бутIакьяндеш дарес дигутала хIянчурби кьабулдирес бехIбихьиб. Миллатуни-ургарти бархбасуначи къячдилкути масъулти хIясибли, бегIлара гIяхIсигъуна белкI чеббиркIуси саби.
Ишдус конкурс 8 номинация хIясибли дурабуркIу: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО», «Поколение мультимедиа», «Блоги».
«Радио» бикIуси номинациялизибад бетаурси саби «ЭТНОзвук» номинацияра.