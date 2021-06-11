ЗАМАНА - Отставкаличи арякьун

Отставкаличи арякьун

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11 июня, 2021. Пятница 13:54
Отставкаличи арякьун

Дагъистан Республикала Халкьла Собраниела Председатель Хизри ШихсягIидов отставкаличи арякьун. Илгъуна хIукму кьа­бул­бариб ДР-ла парламентла депутатунани яргаличилси сес­сияличиб.

Отставкаличи арякьун
Материалы в газете

Илкьяйдали Х.ШихсягIидовли гъамси заманализив къуллукъличивад арукьес дигниличилара буриб. Дагъистанна парламентлизиб багьахъурливан, илис бекIдешдирусила къуллукъуни заманалис дузахъу цаибил заместитель СайгидгIяхIмад ГIяхIмадовли.
Х.ШихсягIидовли республикала парламентлис бекIдеш­ди­русила къуллукъуни дузахъутири 2013 ибил дусла февральла 7-личирад. Илис гьалав «Цаси Россия» партияла шайзивад шуйнайс ва урегнайс бикIибси Пачалихъла Думала депутатли, Дагъистанна Правительствола Председательли вирусири.
Сагали биркIуси Дагъистанна парламентлизи выборти 2021 ибил дусла гIебшнилизир детурхар.

 

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