Илкьяйдали Х.ШихсягIидовли гъамси заманализив къуллукъличивад арукьес дигниличилара буриб. Дагъистанна парламентлизиб багьахъурливан, илис бекIдешдирусила къуллукъуни заманалис дузахъу цаибил заместитель СайгидгIяхIмад ГIяхIмадовли.
Х.ШихсягIидовли республикала парламентлис бекIдешдирусила къуллукъуни дузахъутири 2013 ибил дусла февральла 7-личирад. Илис гьалав «Цаси Россия» партияла шайзивад шуйнайс ва урегнайс бикIибси Пачалихъла Думала депутатли, Дагъистанна Правительствола Председательли вирусири.
Сагали биркIуси Дагъистанна парламентлизи выборти 2021 ибил дусла гIебшнилизир детурхар.
Отставкаличи арякьун
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- 11 июня, 2021. Пятница 13:54
Дагъистан Республикала Халкьла Собраниела Председатель Хизри ШихсягIидов отставкаличи арякьун. Илгъуна хIукму кьабулбариб ДР-ла парламентла депутатунани яргаличилси сессияличиб.
Илкьяйдали Х.ШихсягIидовли гъамси заманализив къуллукъличивад арукьес дигниличилара буриб. Дагъистанна парламентлизиб багьахъурливан, илис бекIдешдирусила къуллукъуни заманалис дузахъу цаибил заместитель СайгидгIяхIмад ГIяхIмадовли.