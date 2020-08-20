ЗАМАНА - Дургьаб пагьмурти

Дургьаб пагьмурти

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20 августа, 2020. Четверг 09:31

Августла 7-личирадли 15-личи бикайчи Дагъистайзир фольклорла ва миллатла культурала «Дубурланти – 2020» ибси фестиваль дураберкIиб, сабира ДР-ла культурала Министерстволи, рес­публикала халкьла пагьмуртала Юрт­ли­чил барх хIядурбарибси.

Дургьаб пагьмурти
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Авал бархIила бухIнаб фестивальла дазурбазир чIянкIиличи някьиш, гIянжилизирадли тIалхIяна, чIян­кIи­ли­зирадли начурби, урцуйзирадли ваяхI дирнила ва гIяхI­цад ус­тадешла дурсри дурадеркIиб. Фес­ти­валь­личир бу­тIакьяндеш дариб Да­гъистан Республикала, Северный Кавказла ва цар­хIилти регионтазирадти коллективтани.
Илкьяйдали Россиялизирадти халкьла художественный ваяхI дирути 15 устали ва Дагъиста гьаларла халкьла художественный ваяхI дирути 11 устали чула пагьмурти гьаргдариб. Гьай­гьай, Дагъиста устнани, мурталраван, цалабикибти тамашабиахъуб чула ахъти устадешличил дарибти ваяхI че­да­ахъибхIели. «Устнала Дагъистан» ибси выставкаличир бутIакьяндеш дариб Кубачирадси Фатима Кишованира. Илини гIядатуначила бурути бетуцуназирри бутIакьяндеш дарибти.
Шуэсил бархIи «Играй, душа» ибси халкьла музыкала проектлизир бу­тIа­кьяндеш дариб Дахадаевла районнизибадти дяднучIабала «Разити дяд­нучIаби» бикIуси ансамбльли. Илис бекI­дешдирути сари ДР-ла культурала урибси хIянчизар ТIагьир ГIялиевли. Пандур, дяд, жикьи, къумуз, доули – миллатла дам – иди лерилра зайдухъун ил бархIи сценаличирадли ва дяднучIабала пагьмурти цалабикибтанира ахъли кьиматладариб.
Августла 13-личиб бетерхурси «Халкьла палтарла поэзия» ибси бетуц программализи кабурхулри. Дахадаевла, Ахвахла, БотIлихла, Унцукульла ва цархIилти районтала вакилтани чедаахъибси миллатла палтуртани цалабикибти тамашабиахъуб. Балбуцличи цалабикибтас имканти лерри палтуртачил ва илди дирнила устадешличил гъамли тянишбиэс.

 

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