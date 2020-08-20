Авал бархIила бухIнаб фестивальла дазурбазир чIянкIиличи някьиш, гIянжилизирадли тIалхIяна, чIянкIилизирадли начурби, урцуйзирадли ваяхI дирнила ва гIяхIцад устадешла дурсри дурадеркIиб. Фестивальличир бутIакьяндеш дариб Дагъистан Республикала, Северный Кавказла ва цархIилти регионтазирадти коллективтани.
Илкьяйдали Россиялизирадти халкьла художественный ваяхI дирути 15 устали ва Дагъиста гьаларла халкьла художественный ваяхI дирути 11 устали чула пагьмурти гьаргдариб. Гьайгьай, Дагъиста устнани, мурталраван, цалабикибти тамашабиахъуб чула ахъти устадешличил дарибти ваяхI чедаахъибхIели. «Устнала Дагъистан» ибси выставкаличир бутIакьяндеш дариб Кубачирадси Фатима Кишованира. Илини гIядатуначила бурути бетуцуназирри бутIакьяндеш дарибти.
Шуэсил бархIи «Играй, душа» ибси халкьла музыкала проектлизир бутIакьяндеш дариб Дахадаевла районнизибадти дяднучIабала «Разити дяднучIаби» бикIуси ансамбльли. Илис бекIдешдирути сари ДР-ла культурала урибси хIянчизар ТIагьир ГIялиевли. Пандур, дяд, жикьи, къумуз, доули – миллатла дам – иди лерилра зайдухъун ил бархIи сценаличирадли ва дяднучIабала пагьмурти цалабикибтанира ахъли кьиматладариб.
Августла 13-личиб бетерхурси «Халкьла палтарла поэзия» ибси бетуц программализи кабурхулри. Дахадаевла, Ахвахла, БотIлихла, Унцукульла ва цархIилти районтала вакилтани чедаахъибси миллатла палтуртани цалабикибти тамашабиахъуб. Балбуцличи цалабикибтас имканти лерри палтуртачил ва илди дирнила устадешличил гъамли тянишбиэс.
Дургьаб пагьмурти
- Автор Admin
- 20 августа, 2020. Четверг 09:31
Августла 7-личирадли 15-личи бикайчи Дагъистайзир фольклорла ва миллатла культурала «Дубурланти – 2020» ибси фестиваль дураберкIиб, сабира ДР-ла культурала Министерстволи, республикала халкьла пагьмуртала Юртличил барх хIядурбарибси.
Авал бархIила бухIнаб фестивальла дазурбазир чIянкIиличи някьиш, гIянжилизирадли тIалхIяна, чIянкIилизирадли начурби, урцуйзирадли ваяхI дирнила ва гIяхIцад устадешла дурсри дурадеркIиб. Фестивальличир бутIакьяндеш дариб Дагъистан Республикала, Северный Кавказла ва цархIилти регионтазирадти коллективтани.