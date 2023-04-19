Начиная обсуждение, Абдулмуслимов напомнил, что ранее, 17 февраля 2023 года, прошло первое вводное собрание на тему предоставления, находящихся в государственной собственности и свободных от прав третьих лиц земельных участков под возведение Могохской ГЭС.

Подробнее с отчетом о том, как осуществляется работа по реализации этого инвестпроекта, выступил руководитель ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» Аслан Хузмиев.

Он проинформировал, что в проекте будет использоваться 213 гектаров земель, из них 119 га будет задействовано в регулярной эксплуатации, а 39,5 га отведено под площадь водохранилища.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.