ЗАМАНА - Строительство новой Могохской гидроэлектростанции стартует в начале 2024 года

Строительство новой Могохской гидроэлектростанции стартует в начале 2024 года

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19 апреля, 2023. Среда 08:13
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Строительство новой Могохской гидроэлектростанции стартует в начале 2024 года
Заседание на тему реализации инвестпроекта по возведению новой Могохской гидроэлектростанции прошло вчера, 18 апреля, под руководством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Строительство новой Могохской гидроэлектростанции стартует в начале 2024 года

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов напомнил, что ранее, 17 февраля 2023 года, прошло первое вводное собрание на тему предоставления, находящихся в государственной собственности и свободных от прав третьих лиц земельных участков под возведение Могохской ГЭС.

Подробнее с отчетом о том, как осуществляется работа по реализации этого инвестпроекта, выступил руководитель ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» Аслан Хузмиев.

Он проинформировал, что в проекте будет использоваться 213 гектаров земель, из них 119 га будет задействовано в регулярной эксплуатации, а 39,5 га отведено под площадь водохранилища.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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