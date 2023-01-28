ЗАМАНА - Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году

Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году

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28 января, 2023. Суббота 02:47
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Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году

Выделение примерно 900 миллионов рублей при подготовке к осенне-зимнему периоду в Дагестане поможет решить часть проблем, которые связаны с массовыми аварийными отключениями, информирует пресс-служба дагестанского правительства.

Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году

Дополнительное финансирование поможет "снять" часть существующих проблем в электроснабжении. Уже сейчас достигнуты договоренности о выделении в 2023 году 894 млн рублей для подготовки электросетевого хозяйства в осенне-зимнее время на 2023-2024 годы, работы стартуют с начала весны. 

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