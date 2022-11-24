Более 200 км газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана

24 ноября в эфире радиопередачи «ЦУР. На неделе» заместитель главы Минэнерго Дагестана Руслан Гаджибеков ответил на волнующие жителей вопросы, связанные с социальной газификацией.

Как он заявил, на данный момент построено более 200 километров газовых сетей в 10 населенных пунктах Дагестана, в некоторых из них газ проведен впервые.

«В том числе это те муниципалитеты, где никогда не было “голубого топлива”, или которые были газифицированы лишь частично. Также возведен межпоселковый газопровод (лупинг) от ГРС Чапаево до ответвления населенного пункта Шушия, который позволит уменьшить нагрузку на главную ветку газопровода, снизив давление и тем самым увеличив его пропускную способность», – рассказал Гаджибеков.

При этом он уточнил, что на возведение новых газопроводов, реализующихся в рамках региональной инвестпрограммы, из республиканского бюджета направлено более 700 млн рублей.