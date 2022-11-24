ЗАМАНА - Более 200 км газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана

Более 200 км газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана

Автор
24 ноября, 2022. Четверг 16:14
|||
Более 200 км газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана

24 ноября в эфире радиопередачи «ЦУР. На неделе» заместитель главы Минэнерго Дагестана Руслан Гаджибеков ответил на волнующие жителей вопросы, связанные с социальной газификацией.

Более 200 км газовых сетей построено в 10 населенных пунктах Дагестана

Как он заявил, на данный момент построено более 200 километров газовых сетей в 10 населенных пунктах Дагестана, в некоторых из них газ проведен впервые.

«В том числе это те муниципалитеты, где никогда не было “голубого топлива”, или которые были газифицированы лишь частично. Также возведен межпоселковый газопровод (лупинг) от ГРС Чапаево до ответвления населенного пункта Шушия, который позволит уменьшить нагрузку на главную ветку газопровода, снизив давление и тем самым увеличив его пропускную способность», – рассказал Гаджибеков.

При этом он уточнил, что на возведение новых газопроводов, реализующихся в рамках региональной инвестпрограммы, из республиканского бюджета направлено более 700 млн рублей.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top