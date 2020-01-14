Новые полномочия помогут Минстрою усовершенствовать наблюдение за состоянием коммунального сектора, а также в целом регулировать непосредственно отрасль.
Подробная информация на сайте РИА Дагестан
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ теперь будет выполнять функции заказчика Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Такой закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает информагентство РИА Дагестан.
Новые полномочия помогут Минстрою усовершенствовать наблюдение за состоянием коммунального сектора, а также в целом регулировать непосредственно отрасль.
Подробная информация на сайте РИА Дагестан
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..