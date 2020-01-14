ЗАМАНА - ГИС ЖКХ передали в ведение Минстроя России

ГИС ЖКХ передали в ведение Минстроя России

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14 января, 2020. Вторник 16:38
ГИС ЖКХ передали в ведение Минстроя России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ теперь будет выполнять функции заказчика Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Такой закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает информагентство РИА Дагестан.

ГИС ЖКХ передали в ведение Минстроя России
Экономика

Новые полномочия помогут Минстрою усовершенствовать наблюдение за состоянием коммунального сектора, а также в целом регулировать непосредственно отрасль.

Подробная информация на сайте РИА Дагестан

 

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