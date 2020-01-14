ПАО "Россети" приняло решение закупить за счет собственных средств автомобильную и специальную технику на 200 млн рублей и спецодежду на 250 млн рублей для филиалов на Северном Кавказе.
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Компания приобрела 165 машин на 200 млн рублей, 52 из которых направят в Дагестан. Оставшиеся средства израсходуют на закупку дугозащитных костюмов. Об этом сообщается в информагентстве ТАСС.
ПАО "Россети" приняло решение закупить за счет собственных средств автомобильную и специальную технику на 200 млн рублей и спецодежду на 250 млн рублей для филиалов на Северном Кавказе.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
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