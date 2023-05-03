Проект развития горных территорий Дагестана презентован на Кавказской инвестиционной выставке-2023

«Наша республика – единственный регион, где имеется государственная программа развития горных территорий. Мы инициировали данный проект несколько лет назад. Сумма там очень маленькая – где-то 75 миллионов рублей. Было время, когда и 35 миллионов мы не осваивали. Прежде всего это связано с развитием сельских и горных территорий. В республике 44% занимают горы, и на горных территориях живет порядка 35% населения нашей республики. Отток населения был непланомерный, это связано с тем, что у нас не было дорог, газа, электричества, ФАПов, школ, детских садов», – поделился Абдулмуслимов.

По мнению дагестанского премьера из-за отсутствия инфраструктуры в горных районах не было и развития производства, что за последние 35-40 лет привело к оттоку населения.

«Мы проработали данную программу, в некоторых районах и горных территориях развивается агропромышленный сектор экономики, потому что идет субсидирование – это, прежде всего, переработка сельскохозяйственной продукции, выращивание садов. Мы предусмотрели также субсидирование на покупку малогабаритной техники, которая необходима для обработки приусадебных участков. Мы хотим и здесь вынести на обсуждение этот вопрос», – отметил Председатель Правительства РД.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что при определении источника средств для субсидирования программы развитие горных территорий выйдет на новый уровень.