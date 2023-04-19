ЗАМАНА - Гаджи Султанов: «Более ускоренные темпы развития нашей республики напрямую связаны с решением инфраструктурных вопросов»

Гаджи Султанов: «Более ускоренные темпы развития нашей республики напрямую связаны с решением инфраструктурных вопросов»

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19 апреля, 2023. Среда 15:47
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Гаджи Султанов: «Более ускоренные темпы развития нашей республики напрямую связаны с решением инфраструктурных вопросов»

Глава Минэкономики Гаджи Султанов принял участие в пресс-конференции на базе республиканского издания «Дагестанская правда». Встреча с представителями СМИ была посвящена итогам социально-экономического развития региона за минувший год и целям на текущий.

Гаджи Султанов: «Более ускоренные темпы развития нашей республики напрямую связаны с решением инфраструктурных вопросов»

Стартовала беседа с вопроса о принимаемых мерах по обеспечению стабильного развития региональной экономики. Отвечая на него, министр поведал о работе, осуществляемой в части анализа и прогнозирования социально-экономического развития Дагестана, стратегическом планировании, межведомственной координации и оценке эффективности, и рассказал про ключевые макроэкономические показатели за минувший год.

Так, индекс промышленного производства составил 108,5 процента; сельскохозяйственной продукции – 101,0 процента; инвестиций в основной капитал – 110,3 процента, строительства – 100,7 процента; оборота розничной торговли – 101,5 процента; оборота общественного питания – 106,2 процента; объёма платных услуг – 103,1% и так далее.

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