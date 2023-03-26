ЗАМАНА - В Дагестане планируют к концу 2023 года построить завод стройматериалов

В Дагестане планируют к концу 2023 года построить завод стройматериалов

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26 марта, 2023. Воскресенье 02:10
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В Дагестане планируют к концу 2023 года построить завод стройматериалов

Завод строительных материалов за 1,7 млрд рублей собираются возвести в 2023 году на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Каспийске, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономики Дагестана Гаджи Султанова.

В Дагестане планируют к концу 2023 года построить завод стройматериалов

"Строительство завода стартовало в рамках инвестпроекта ООО "Капиталинвестпром" по открытию целого комплекса предприятий по производству строительных материалов, например, строительной извести, газобетонных блоков, сухих строительных смесей и кирпичей. Общая цена проекта  1 млрд 719 млн рублей. Завод планируем завершить к концу текущего года", — рассказал министр.

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