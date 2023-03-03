Собравшиеся обсудили следующие вопросы: перспективу развития рыбохозяйственного комплекса, налоги при осуществлении рыбной отрасли и так далее.

Начиная обсуждение, Нариман Абдулмуталибов отметил, что развитию рыбной сферы уделяется особое внимание и по этой причине руководством Дагестана поставлена цель возродить и вывести ее на новый уровень, так как от степени развития рыбохозяйственного комплекса во многом зависит комфорт, уклад жизни и социальное благополучие жителей региона.

Если до 2016 года общая площадь прудов в регионе составляла только 3 000 га, то в данный момент их площадь составляет около 12 000 га, при этом общая площадь, выделенная под прудовое хозяйство составляет 21 000 га. Объем производства продукции аквакультуры за период 2015–2022 годы вырос более чем в 3 раза, с 1,6 тыс. тонн до 5900 тонн и по итогам минувшего года выращенной рыбы составил 5900 тонн.

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