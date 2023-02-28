"В Дагестане в рамках национального проекта "Производительность труда" оптимизируют деятельность махачкалинского морпорта. Работа осуществляется под управлением специалистов Федерального центра компетенций, она стартовала с диагностики пилотного участка и создания карты нынешнего состояния процесса. Ожидаемые результаты следующие: уменьшение времени протекания процесса (от поставки судна на причал до вывоза цемента клиенту), увеличение выработки по бригадам и сокращение оборачиваемости запасов", — информирует пресс-служба.
Уточняют, что программа реализации национального проекта рассчитана на 3 года.