ЗАМАНА - Махачкалинский порт оптимизирует работу по нацпроекту "Производительность труда"

Махачкалинский порт оптимизирует работу по нацпроекту "Производительность труда"

Автор
28 февраля, 2023. Вторник 16:17
|||
Махачкалинский порт оптимизирует работу по нацпроекту &quot;Производительность труда&quot;

Деятельность морского торгового порта Махачкалы оптимизируют в рамках нацпроекта "Производительность труда". Это приведет к уменьшению времени от поставки судна на причал до вывоза товара, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэкономики республики.

Махачкалинский порт оптимизирует работу по нацпроекту "Производительность труда"

"В Дагестане в рамках национального проекта "Производительность труда" оптимизируют деятельность махачкалинского морпорта. Работа осуществляется под управлением специалистов Федерального центра компетенций, она стартовала с диагностики пилотного участка и создания карты нынешнего состояния процесса. Ожидаемые результаты следующие: уменьшение времени протекания процесса (от поставки судна на причал до вывоза цемента клиенту), увеличение выработки по бригадам и сокращение оборачиваемости запасов", — информирует пресс-служба.

Уточняют, что программа реализации национального проекта рассчитана на 3 года.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top