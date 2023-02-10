ЗАМАНА - Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин оценил вкус и качество дагестанских продуктов

Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин оценил вкус и качество дагестанских продуктов

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10 февраля, 2023. Пятница 15:28
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Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин оценил вкус и качество дагестанских продуктов
Сегодня, 10 февраля, в Санкт-Петербурге началась Первая федеральная конференция партнеров в области малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку».
Первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин оценил вкус и качество дагестанских продуктов

От Дагестана на конференцию приехала большая делегация во главе с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Дагестанские сельхозтоваропроизводители выставили там более 30 наименований своей продукции: молочная продукция, мясо, колбасы, урбеч, фрукты, натуральные соки.

Одним из первых осмотрел дагестанский стенд Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Яцкин. Встретил его глава кабмина Дагестана, который рассказал об особенностях республиканской продукции.

Андрей Яцкин высоко оценил экологичность представленной продукции, отдельно подчеркнул вкусовые качества овечьего сыра, а также поинтересовался у производителей, с каким количеством торговых сетей они смогли наладить контакты в рамках конференции. Как обнаружилось, дагестанские предприниматели уже выстроили 5 успешных коммуникаций. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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