В Дербентском районе начал работу завод первичного виноделия за 2 млрд рублей

С августа по октябрь текущего года завод собрал более 22 000 тонн винограда, что составило почти 10 процентов от всего собранного урожая в республике. Также уточняется, что его старт позволил обеспечить более 200 новых рабочих мест. «В сезоне 2022 года завод “Château Alvisa” принимал виноград от многих виноградарских хозяйств. Новое производство оснащено современной лабораторией, тщательно оценивающей качество винограда в каждой машине с помощью современных зондов и аналитических приборов на кислотность, сахаристость и другие значимые параметры. Появление столь крупного производства способствует более активному развитию виноградарства в регионе. Для обеспечения высочайшего уровня продукции “Château Alvisa” компанией привлекаются энологи из известных винодельческих регионов мира. Раби Николас Себастьян из Аргентины, потомственный винодел Серхио дель Косо из Испании тщательно контролируют каждый этап винодельческого производства на новом заводе», – заявляет пресс-служба. В первом квартале будущего года предприятие начнет работу в полную силу, разливая как коллекции вина, пребывающие в портфеле «Алвисы», так и новые коллекционные сортовые ЗГУ-вина.