Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов принял участие в заседании рабочей группы предпринимателей Ирана и России

Мероприятие было организовано первым вице-президентом Ирана доктором Мохбером.



На форуме правительственные делегации России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана с участием парламентариев этих стран обсудили ключевые вопросы сотрудничества. Особое внимание они уделили транспортным проектам и энергетике, а также торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В Прикаспийском регионе находится значительная часть мировых запасов газа и нефти, что особенно важно в новых условиях, когда планета столкнулась с небывалым энергетическим кризисом. Но в центре внимания — не только энергетика, а также торговля, транспорт, вопросы экологии и развития межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.



Первый Вице-президент Ирана доктор МохберМохаммад, обратился к российским предпринимателям с предложением использовать существующие возможности, такие как Каспийский экономический форум, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз, «таким образом, чтобы народы стран этого региона могли иметь выгоду от таких возможностей. Как бы хорошо ни работали политики, мы не увидим роста и развития, пока не будут работать предприниматели». Ссылаясь на возможности моря как на важную платформу для развития и прогресса, он сделал акцент на морской экономике и инвестициях в эту область и заявил: «Предприниматели из Ирана и России должны рассматривать свой потолок полетов намного выше нынешнего уровня и, изучая взаимные возможности и преимущества, а также обмениваясь экономическими и деловыми делегациями, повышать уровень двусторонних отношений и объем деловых обменов».

Касаясь поднятого на встрече вопроса о сотрудничестве между двумя странами в сфере халяльных продуктов питания, Первый Вице-президент добавил: «В целях развития сотрудничества в этой сфере группы из Исламской Республики Иран и Российской Федерации должны провести переговоры и заключить необходимые соглашения с тем, чтобы создать основу для деятельности в данной сфере».



Депутат Государственной Думы ДжамаладинГасанов отметил, что Дагестан и Иран связывают исторически сложившиеся торгово-экономические связи, и сейчас они получили новый импульс в своем развитии и расширении. В сегодняшней непростой экономической и геополитической ситуации такой формат Каспийского сотрудничества доказал свою эффективность. «В прошлом году товарооборот России с остальными странами «пятерки» вырос на треть — до 34 миллиардов долларов, и есть хорошие возможности для их наращивания.



Стоит отметить, что по своей сути, сегодня Каспий становится главным энергетическим хабомЕвразии. И, несомненно, его развитие влияет на мировые цены, особенно в условиях энергетического кризиса, который переживает Запад из-за собственных утопичных стремлений жить в однополярном мире. Недаром президент Владимир Путин заметил, что «весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, лжив и лицемерен насквозь». России же нужно развивать отношения со всеми странами», - подчеркнул парламентарий.