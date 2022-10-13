Дагестан и Узбекистан подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов

13 октября в Махачкале прошла рабочая встреча делегации из Узбекистана с представителями Центра поддержки экспорта и Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, в рамках которой стороны подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов.

Как заявляет пресс-служба Центра поддержки экспорта, речь идет об экспорте республиканских релейных систем организации «Домалогика». Уточняют, что у компании уже есть опыт экспорта продукции. Начальник Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев отмечает, что это уникальные системы, подходящие для использования в проектах «умных домов».