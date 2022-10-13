ЗАМАНА - Дагестан и Узбекистан подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов

Дагестан и Узбекистан подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов

Автор
13 октября, 2022. Четверг 13:51
|||
Дагестан и Узбекистан подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов

13 октября в Махачкале прошла рабочая встреча делегации из Узбекистана с представителями Центра поддержки экспорта и Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, в рамках которой стороны подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов. 

Дагестан и Узбекистан подписали экспортный договор на 3,5 млн долларов

Как заявляет пресс-служба Центра поддержки экспорта, речь идет об экспорте республиканских релейных систем организации «Домалогика». Уточняют, что у компании уже есть опыт экспорта продукции. Начальник Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев отмечает, что это уникальные системы, подходящие для использования в проектах «умных домов».

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top