Выставка «Даг-Агро 2022» прошла в Каспийске

Во вторник, 4 октября, в Каспийске на площадке спорткомплекса имени Али Алиева прошла Межрегиональная специализированная выставка «Даг-Агро 2022».

В ней участвовали примерно 70 компаний из России, ближнего и дальнего зарубежья, которые осуществляют деятельность в тепличном производстве - производители технологического оборудования и материалов для теплиц, систем питания и средств защиты растений, семян, тары для овощей защищенного и открытого грунта.

Выставку организовали ассоциация «Теплицы Дагестана», ассоциация «Теплицы России» и Минсельхоз Дагестана. Участники мероприятия получили возможность напрямую поговорить и заключить соглашения, определить векторы и обменяться опытом друг с другом. Подробнее материал можно прочитать на сайте.