Начиная совещание, Меликов обозначил список проблем в отраслях строительства, охраны окружающей среды, реализации нацпроектов, государственных и республиканских программ, решения по которым необходимо представить по итогам собрания.
Сергей Меликов напомнил, что на прошлой неделе в Дагестане побывал заместитель премьер-министра РФ Александр Новак: «Во время прошедшего на минувшей неделе рабочего визита в регион вице-премьера Правительства страны Александра Валентиновича Новака была особо отмечена важная роль Дагестана в тяжелый для всей России период». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.