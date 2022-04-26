Меры по обеспечению устойчивости развития экономики региона обсудили под руководством руководителя РД

Вчера, 25 апреля, под руководством лидера РД Сергея Меликова прошло собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов.

Начиная совещание, Меликов обозначил список проблем в отраслях строительства, охраны окружающей среды, реализации нацпроектов, государственных и республиканских программ, решения по которым необходимо представить по итогам собрания.

Сергей Меликов напомнил, что на прошлой неделе в Дагестане побывал заместитель премьер-министра РФ Александр Новак: «Во время прошедшего на минувшей неделе рабочего визита в регион вице-премьера Правительства страны Александра Валентиновича Новака была особо отмечена важная роль Дагестана в тяжелый для всей России период». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.