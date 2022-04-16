Премьер напомнил, что в регионе определены наиболее важными 49 проектов с высокой степенью проработки, сопровождающиеся ответственными органами исполнительной власти.

«На данный момент создан реестр инвестпроектов региона, одобренный руководителем РД Сергеем Меликовым. Он озвучил необходимость постоянного рассмотрения этого вопроса на совещаниях Правительства региона, не реже одного раза в квартал. Из 49 проектов в Реестр попали 4 инвестпроекта организации ООО «Русские ярмарки», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.