ЗАМАНА - Реализацию инвестпроектов ООО «Русские ярмарки» обсудили в Правительстве Дагестана

Реализацию инвестпроектов ООО «Русские ярмарки» обсудили в Правительстве Дагестана

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16 апреля, 2022. Суббота 02:30
Реализацию инвестпроектов ООО «Русские ярмарки» обсудили в Правительстве Дагестана
В рамках собрания Правительства региона под руководством премьер-министра РД Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 15 апреля, была обсуждена тема реализации инвестпроектов на территории субъекта.
Реализацию инвестпроектов ООО «Русские ярмарки» обсудили в Правительстве Дагестана
Экономика

Премьер напомнил, что в регионе определены наиболее важными 49 проектов с высокой степенью проработки, сопровождающиеся ответственными органами исполнительной власти.

«На данный момент создан реестр инвестпроектов региона, одобренный руководителем РД Сергеем Меликовым. Он озвучил необходимость постоянного рассмотрения этого вопроса на совещаниях Правительства региона, не реже одного раза в квартал. Из 49 проектов в Реестр попали 4 инвестпроекта организации ООО «Русские ярмарки», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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