ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»

Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»

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12 апреля, 2022. Вторник 02:07
Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»

В рамках проведенного 11 апреля под руководством руководителя РД Сергея Меликова собрания оперштаба по развитию экономики республики была обсуждена тема организации сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований субъекта.

Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»
Экономика

Руководитель региона подчеркнул важность проведения таких мероприятий. Как он заметил, ярмарка не только дает возможность жителям купить свежие продукты по более низкой цене, но и поддерживает предпринимателей в продаже товаров без «перекупщиков», способствуя вовлечению граждан в хозяйственную работу.

Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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