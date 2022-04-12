Руководитель региона подчеркнул важность проведения таких мероприятий. Как он заметил, ярмарка не только дает возможность жителям купить свежие продукты по более низкой цене, но и поддерживает предпринимателей в продаже товаров без «перекупщиков», способствуя вовлечению граждан в хозяйственную работу.Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 02:07
В рамках проведенного 11 апреля под руководством руководителя РД Сергея Меликова собрания оперштаба по развитию экономики республики была обсуждена тема организации сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований субъекта.
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