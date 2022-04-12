Сергей Меликов: «Ярмарки должны стать не антикризисной мерой, а постоянным явлением»

В рамках проведенного 11 апреля под руководством руководителя РД Сергея Меликова собрания оперштаба по развитию экономики республики была обсуждена тема организации сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципальных образований субъекта.

Руководитель региона подчеркнул важность проведения таких мероприятий. Как он заметил, ярмарка не только дает возможность жителям купить свежие продукты по более низкой цене, но и поддерживает предпринимателей в продаже товаров без «перекупщиков», способствуя вовлечению граждан в хозяйственную работу.