ЗАМАНА - Рисоводы Дагестана готовятся к посевной кампании

Рисоводы Дагестана готовятся к посевной кампании

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31 марта, 2022. Четверг 10:15
Рисоводы Дагестана готовятся к посевной кампании

Вчера, 30 марта, руководитель Минсельхоза РД Баттал Батталов провел собрание с лидерами лучших рисоводческих хозяйств региона.

Рисоводы Дагестана готовятся к посевной кампании
Экономика

Открывая совещание, Батталов выразил благодарность рисоводам за их вклад в возрождение отрасли. В прошлом году регион собрал 119 300 тонн риса, что стало рекордом для субъекта. Производство «белого зерна» увеличилось на 6,5%, если сравнивать с 2020 годом. «В 2022 году мы планируем посеять риса не меньше, чем в 2021 году. Несмотря на ряд проблем, появляющихся в связи западными санкциями, мы контролируем ситуацию. Ведомство будет принимать посильные меры для эффективного проведения посевной кампании», — заметил Баттал Батталов. Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.

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