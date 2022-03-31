Рисоводы Дагестана готовятся к посевной кампании

Открывая совещание, Батталов выразил благодарность рисоводам за их вклад в возрождение отрасли. В прошлом году регион собрал 119 300 тонн риса, что стало рекордом для субъекта. Производство «белого зерна» увеличилось на 6,5%, если сравнивать с 2020 годом. «В 2022 году мы планируем посеять риса не меньше, чем в 2021 году. Несмотря на ряд проблем, появляющихся в связи западными санкциями, мы контролируем ситуацию. Ведомство будет принимать посильные меры для эффективного проведения посевной кампании», — заметил Баттал Батталов. Подробнее можно прочитать на сайте Минсельхоза Дагестана.