ЗАМАНА - В Махачкале начала работу республиканская конференция «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений

В Махачкале начала работу республиканская конференция «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений

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29 марта, 2022. Вторник 13:53
В Махачкале начала работу республиканская конференция «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений

В Махачкале проходит республиканская конференция на тему улучшения государственного управления земельно-имущественными отношениями.

В Махачкале начала работу республиканская конференция «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений
Экономика

В работе пленарного собрания участвуют лидер РД Сергей Меликов и председатель Народного Собрания региона Заур Аскендеров. На мероприятии также пройдут круглые столы и панельные секции, где участники обсудят темы эффективного использования земель, законодательного контроля имущественными отношениями и так далее.

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