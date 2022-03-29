В работе пленарного собрания участвуют лидер РД Сергей Меликов и председатель Народного Собрания региона Заур Аскендеров. На мероприятии также пройдут круглые столы и панельные секции, где участники обсудят темы эффективного использования земель, законодательного контроля имущественными отношениями и так далее.
В Махачкале начала работу республиканская конференция «Совершенствование государственного управления в сфере земельно-имущественных отношений
- Автор Мадина
- 29 марта, 2022. Вторник 13:53
В Махачкале проходит республиканская конференция на тему улучшения государственного управления земельно-имущественными отношениями.
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