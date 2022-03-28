В Махачкале проведут сельскохозяйственную ярмарку

9 апреля в Махачкале по улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского) пройдет региональная сельхозярмарка.

Об этом рассказал руководитель Минсельхоза региона Баттал Батталов в ходе совещания оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики республики с учетом западных санкций. Нужно заметить, что накануне межрайонные сельскохозяйственные ярмарки проходили в следующих районах региона: Гумбетовский, Буйнакский и Ногайский.

