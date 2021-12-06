ЗАМАНА - Банк России объяснил высокую инфляцию в регионе следствием менталитета дагестанцев

Банк России объяснил высокую инфляцию в регионе следствием менталитета дагестанцев

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06 декабря, 2021. Понедельник 15:33
Банк России объяснил высокую инфляцию в регионе следствием менталитета дагестанцев

Глава Центробанка по Дагестану Мурад Идрисов дал комментарий по высоким темпам роста цен в республике.

Банк России объяснил высокую инфляцию в регионе следствием менталитета дагестанцев
Экономика

Как он высказался, причина такой явной инфляции кроется в менталитете дагестанцев, привыкших приобретать большое количество продовольственных товаров. «В потреблении семей региона в силу менталитета в большей степени преобладают продукты питания, а они и стали главными позициями, которые показали явный рост цен. Это стечение обстоятельств и привело к самой высокой инфляции среди субъектов России», – заявил Идрисов.

 

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