Например, в целом цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта в среднем упали на 6,9 процента. Цены на самолет экономическим классом снизились на 22,9 процента, билет на поезд в купейном вагоне – на 16,5 процента, в плацкартном вагоне – на 4,8 процента. При этом проезд в маршрутном такси вырос на 9,3 процента.
В Дагестане билеты на самолеты и поезда подешевели
- Автор Мадина
- 16 ноября, 2021. Вторник 08:20
Следуя сведениям статистики и анализа скорости инфляции за октябрь текущего года, в Дагестане билеты на самолеты и поезда заметно подешевели.
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