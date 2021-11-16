ЗАМАНА - В Дагестане билеты на самолеты и поезда подешевели

В Дагестане билеты на самолеты и поезда подешевели

Автор
16 ноября, 2021. Вторник 08:20
В Дагестане билеты на самолеты и поезда подешевели

Следуя сведениям статистики и анализа скорости инфляции за октябрь текущего года, в Дагестане билеты на самолеты и поезда заметно подешевели.

В Дагестане билеты на самолеты и поезда подешевели
Экономика

Например, в целом цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта в среднем упали на 6,9 процента. Цены на самолет экономическим классом снизились на 22,9 процента, билет на поезд в купейном вагоне – на 16,5 процента, в плацкартном вагоне – на 4,8 процента. При этом проезд в маршрутном такси вырос на 9,3 процента.

 

Прочитано 65 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top