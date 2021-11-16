В Дагестане билеты на самолеты и поезда подешевели

Следуя сведениям статистики и анализа скорости инфляции за октябрь текущего года, в Дагестане билеты на самолеты и поезда заметно подешевели.

Например, в целом цены и тарифы на услуги пассажирского транспорта в среднем упали на 6,9 процента. Цены на самолет экономическим классом снизились на 22,9 процента, билет на поезд в купейном вагоне – на 16,5 процента, в плацкартном вагоне – на 4,8 процента. При этом проезд в маршрутном такси вырос на 9,3 процента.