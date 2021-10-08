ЗАМАНА - Корпорация развития Дагестана профинансировала ряд инвестиционных проектов

Корпорация развития Дагестана профинансировала ряд инвестиционных проектов

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08 октября, 2021. Пятница 09:17
Корпорация развития Дагестана профинансировала ряд инвестиционных проектов

Первый заместитель премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев провел собрание на тему реализации инвестиционных проектов, которые финансируются по линии программ АО «Корпорация развития Дагестана».

Корпорация развития Дагестана профинансировала ряд инвестиционных проектов
Экономика

В собрании участвовали врио главы Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Хаджи-Мурад Абашилов и генеральный директор АО «КРД»  Гимбат Гимбатов, а также организаторы инвестиционных проектов. На совещании были обсуждены различные инвестпроекты.

 

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