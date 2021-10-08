В собрании участвовали врио главы Агентства по предпринимательству и инвестициям региона Хаджи-Мурад Абашилов и генеральный директор АО «КРД» Гимбат Гимбатов, а также организаторы инвестиционных проектов. На совещании были обсуждены различные инвестпроекты.
Корпорация развития Дагестана профинансировала ряд инвестиционных проектов
- Автор Мадина
- 08 октября, 2021. Пятница 09:17
Первый заместитель премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев провел собрание на тему реализации инвестиционных проектов, которые финансируются по линии программ АО «Корпорация развития Дагестана».