Для того, чтобы решить вопрос орошения земель, который связан с падением объёма осадков, в 2020 году Республика Дагестан дополнительно направит на мелиоративные работы сумму в размере 300 млн рублей. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.
В Дагестане на развитие мелиорации дополнительно направят 300 млн рублей
- Автор Габи
- 12 апреля, 2020. Воскресенье 00:00
С помощью дополнительных финансовых средств проведут модернизация мелиоративных сетей. На сегодняшний день аграрии подготавливают проекты по модернизации мелиоративных сетей.
Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"
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