Для того, чтобы решить вопрос орошения земель, который связан с падением объёма осадков, в 2020 году Республика Дагестан дополнительно направит на мелиоративные работы сумму в размере 300 млн рублей. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.