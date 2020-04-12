ЗАМАНА - В Дагестане на развитие мелиорации дополнительно направят 300 млн рублей

В Дагестане на развитие мелиорации дополнительно направят 300 млн рублей

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12 апреля, 2020. Воскресенье 00:00
В Дагестане на развитие мелиорации дополнительно направят 300 млн рублей

Для того, чтобы решить вопрос орошения земель, который связан с падением объёма осадков, в 2020 году Республика Дагестан дополнительно направит на мелиоративные работы сумму в размере 300 млн рублей. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД.

В Дагестане на развитие мелиорации дополнительно направят 300 млн рублей
Экономика

С помощью дополнительных финансовых средств проведут модернизация мелиоративных сетей. На сегодняшний день аграрии подготавливают проекты по модернизации мелиоративных сетей.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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