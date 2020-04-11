ЗАМАНА - Внесены изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости

Внесены изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости

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11 апреля, 2020. Суббота 16:48
Внесены изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости

Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Внесены изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости
Экономика

Для стабильного обеспечения топливом различных транспортных средств, в том числе общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения коронавируса в рекомендуемый список непродовольственных товаров первой необходимости (утверждён распоряжением Правительства от 27 марта 2020 года №762-р) вошёл каждый вид газомоторного топлива, а не только включённый до этого в данный перечень сжиженный природный газ.

С самим распоряжением можно ознакомиться по этой ссылке

 

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