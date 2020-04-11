Внесены изменения в список непродовольственных товаров первой необходимости

Для стабильного обеспечения топливом различных транспортных средств, в том числе общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения коронавируса в рекомендуемый список непродовольственных товаров первой необходимости (утверждён распоряжением Правительства от 27 марта 2020 года №762-р) вошёл каждый вид газомоторного топлива, а не только включённый до этого в данный перечень сжиженный природный газ.

С самим распоряжением можно ознакомиться по этой ссылке