ЗАМАНА - Банки разаботали меры для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Банки разаботали меры для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Автор
11 апреля, 2020. Суббота 11:08
Банки разаботали меры для борьбы с последствиями пандемии COVID-19

Правительство и Банк РФ разработали ряд экономических мер для борьбы с последствиями новой коронавирусной инфекции и волатильности на финансовых рынках. Разработанные меры, в первую очередь, направлены на то, чтобы достичь следующие цели: обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов и отраслей экономики и поддержку регионов и населения.

Банки разаботали меры для борьбы с последствиями пандемии COVID-19
Экономика

Чтобы сдержать неблагоприятные эффекты для населения и бизнеса Банк РФ готов задействовать дополнительные инструменты, в случае если это будет необходимо.

Лицо, у которого появились трудности с платежами по кредитам или займам вследствие сокращения доходов, в первую очередь, должен проинформировать об этом своих кредиторов и запросить вариант реструктуризации задолженности.

Важно понимать, что в сегодняшней ситуации банки сами довольно активно идут навстречу населению и реструктурируют кредиты по их заявлениям.

Более подробную информацию об этом вы можете прочесть тут

 

Прочитано 51 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top