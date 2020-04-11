Чтобы сдержать неблагоприятные эффекты для населения и бизнеса Банк РФ готов задействовать дополнительные инструменты, в случае если это будет необходимо.

Лицо, у которого появились трудности с платежами по кредитам или займам вследствие сокращения доходов, в первую очередь, должен проинформировать об этом своих кредиторов и запросить вариант реструктуризации задолженности.

Важно понимать, что в сегодняшней ситуации банки сами довольно активно идут навстречу населению и реструктурируют кредиты по их заявлениям.

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