Сменился владелец Сбербанка

Министерство финансов заявило о завершении выкупа Сбербанка у Центробанка. Одна из самых больших кредитных организаций сменила владельца. Стоимость 50% акций (11,293 миллиарда) составила 2,14 триллиона рублей, упоминается в тексте на сайте ведомства.

Сделка прошла по средневзвешенной цене акций на Московской бирже в период с 9 марта по 7 апреля. На покупку направлены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Для заключения акционерного договоры между правительством и Центробанком в распоряжении регулятора осталась одна акция. Когда договор будет подписан, ее также передадут кабинету министров. Это должно произойти не позднее 6 мая.

Указ о покупке кабмином акций Сбербанка, который устанавливал формулу покупки акций, президент РФ Владимир Путин подписал 18 марта.