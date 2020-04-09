Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщают, данная компания стала победителем аукциона, ранее объявленного мэрией столицы Дагестана.
ООО «Мостострой» будет курировать реализацию национального проекта БКАД.
Об этом пишет официальный сайт «Махачкалинские известия».
Как сообщают, данная компания стала победителем аукциона, ранее объявленного мэрией столицы Дагестана.
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