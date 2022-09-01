ЗАМАНА - Орден Мужества погибшего росгвардейца передали его родным в Дагестане

Орден Мужества погибшего росгвардейца передали его родным в Дагестане

Автор
01 сентября, 2022. Четверг 15:16
|||
Орден Мужества погибшего росгвардейца передали его родным в Дагестане

В администрации Дахадаевского района Республики Дагестан прошла церемония передачи государственной награды родственникам  младшего сержанта Ислама Магомедова, погибшего при выполнении воинского долга.

Орден Мужества погибшего росгвардейца передали его родным в Дагестане
Защита Донбасса


Орден Мужества отцу военнослужащего передал заместитель начальника управления – начальник отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Республике Дагестан полковник Башир Алимов.
В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы Дахадаевского района Артур Гамзатов, военный комиссар Кайтагского и Дахадаевского районов Магомед Пашаев, глава села Дибгаши муниципального района Магомед Рамазанов и другие.
Полковник Башир Алимов выразил соболезнования отцу погибшего росгвардейца и поблагодарил его за достойное воспитание сына.
«Ислам мужественно и с достоинством выполнил свой воинский долг. Его подвиг не будет забыт, память о нем, как о славном защитнике Родины и нашем боевом брате останется с нами навсегда», – сказал офицер.
Руководитель муниципального района Артур Гамзатов в свою очередь добавил, что многие уроженцы Дахадаевского района сегодня с честью отстаивают интересы страны: «К сожалению, не обходится и без потерь. Мы приложим все усилия, чтобы память о них не угасала, и наше подрастающее поколение воспитывалось на их примере».
Представитель Росгвардии и руководство муниципального района заверили семью погибшего воина о всесторонней помощи и поддержке.

Прочитано 42 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top