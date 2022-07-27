ЗАМАНА - Артем Бичаев показал Анне Кузнецовой работу гуманитарного центра «Единой России» в Мелитополе

Артем Бичаев показал Анне Кузнецовой работу гуманитарного центра «Единой России» в Мелитополе

Автор
27 июля, 2022. Среда 16:36
|||
Артем Бичаев показал Анне Кузнецовой работу гуманитарного центра «Единой России» в Мелитополе

Накануне, 26 июля,  с рабочим визитом единый штаб оказания гуманитарной помощи «Единой России» в Мелитополе посетила заместитель секретаря Генсовета Партии, глава штаба по гуманитарному сотрудничеству  Анна Кузнецова.

Артем Бичаев показал Анне Кузнецовой работу гуманитарного центра «Единой России» в Мелитополе
Защита Донбасса

Депутат Государственной думы,  первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор гуманитарной миссии «Единой России» в Запорожской области Артём Бичаев вместе с   волонтером, руководителем волонтерского центра в Запорожской области Фидаилем Бикбулатовым рассказали и показали  Анне Юрьевне работу центра и гуманитарной миссии волонтеров «Молодая  Гвардия» и «Волонтерская Рота».

Штаб оказывает как гуманитарную, так и консультативную помощь на территории области.

Проговорили с Анной Юрьевной  по вопросу улучшения работы штаба, ускорения процедуры оказания гуманитарной помощи и выдачи приставок Т2 льготным категориям жителей для улучшения приёма сигнала российских телеканалов на территории региона.

«Несмотря на то, что система лекарственного обеспечения Мелитополя выстроена достаточно серьёзно, мы понимаем, что часть вопросов ещё предстоит решить. Например, детской больнице требуется не просто ремонт, а серьёзные вложения. Но самое главное, что на первом месте здесь стоит забота о людях. Врачи, верные своей профессии, заботятся о детях, стараются помочь. Сегодня решили вопрос с питанием для новорождённых», - пояснила замсекретаря Генсовета партии.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top