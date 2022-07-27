Артем Бичаев показал Анне Кузнецовой работу гуманитарного центра «Единой России» в Мелитополе

Депутат Государственной думы, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор гуманитарной миссии «Единой России» в Запорожской области Артём Бичаев вместе с волонтером, руководителем волонтерского центра в Запорожской области Фидаилем Бикбулатовым рассказали и показали Анне Юрьевне работу центра и гуманитарной миссии волонтеров «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота».

Штаб оказывает как гуманитарную, так и консультативную помощь на территории области.

Проговорили с Анной Юрьевной по вопросу улучшения работы штаба, ускорения процедуры оказания гуманитарной помощи и выдачи приставок Т2 льготным категориям жителей для улучшения приёма сигнала российских телеканалов на территории региона.

«Несмотря на то, что система лекарственного обеспечения Мелитополя выстроена достаточно серьёзно, мы понимаем, что часть вопросов ещё предстоит решить. Например, детской больнице требуется не просто ремонт, а серьёзные вложения. Но самое главное, что на первом месте здесь стоит забота о людях. Врачи, верные своей профессии, заботятся о детях, стараются помочь. Сегодня решили вопрос с питанием для новорождённых», - пояснила замсекретаря Генсовета партии.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.