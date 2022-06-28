Марат Халиков и Ибрагимхалил Гаджиев встретились с молодежью Хасавюртовского района

27 июня в с. Эндирей Хасавюртовского района состоялась встреча молодежи с участниками специальной военной операции по защите жителей Донбасса старшим сержантом Маратом Халиковым и сержантом Ибрагимхалилом Гаджиевым.

Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, прошло в рамках реализации федерального проекта «Диалоги с героями».

Во встрече приняли участие жители Хасавюртовского района, представители администрации, духовенства, депутат Народного Собрания Республики Дагестан, известный спортсмен Рустам Хабилов, а также участники специальной военной операции – уроженцы Хасавюртовского района. Модератором мероприятия выступил и.о. директора ГБУ РД «ДагПатриотЦентр» Минмолодежи РД Рамазан Магомедов.

В начале встречи были показаны видеоролики, посвященные Марату Халикову и Ибрагимхалилу Гаджиеву, повествующие о подвигах военнослужащих, совершенных в ходе специальной операции.

Далее, после небольшого вступительного слова, гости предложили участникам перейти к общению в формате «вопрос-ответ».

Особый интерес у молодежи вызвали воспоминания о детстве и юности героев, их увлечениях, службе в вооруженных силах, а также о том, при каких обстоятельствах были совершены героические поступки.

Во время боя Марат Халиков попал в несколько засад подряд, он получил осколочные ранения глаз и контузию, но вывел свой экипаж из засады. Марат проявил самоотверженность и храбрость, рискуя жизнью на руках вынес с поля боя тяжелораненого товарища благодаря чему сослуживец выжил.

Ибрагимхалил Гаджиев, участник спецоперации на Украине, спас от гибели своих боевых товарищей. Во время боев за освобождение села Красная Поляна Ибрагимхалил заметил, что на его боевых товарищей направлен гранатомёт. Не задумываясь о собственной жизни, он прикрыл сослуживцев своим телом, но снаряд разорвался рядом с ним и осколки сильно повредили его лицо, Ибрагимхалил получил тяжелое ранение.

«У меня не было выбора. Если бы я не заметил, что на товарищей направлен гранатомет, они бы погибли. Я сумел толкнуть их и счастлив, что сделал это», – рассказал Ибрагимхалил.

Говоря о важнейших ценностях для современной молодежи, Ибрагимхалил Гаджиев и Марат Халиков отметили, что это, прежде всего, любовь к своей земле, родным, близким, к большой и малой Родине. Военнослужащие напомнили также о важности учебы, занятий спортом, приверженности здоровому образу жизни. Встреча прошла в теплой обстановке, в формате живого диалога.

В завершении встречи всем участникам специальной военной операции были вручены памятные подарки.

Добавим, что организаторами встречи выступили Министерство по делам молодежи Республики Дагестан и администрация Хасавюртовского района.

Подобные встречи с участниками специальной военной операции будут продолжены и дальше.