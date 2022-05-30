… Что отличает обычного человека от героя? Как, по каким признакам можно его узнать в толпе? Об Ибрагимхалиле все его знакомые в один голос говорят: «бесстрашный». Никогда никого не боялся, никогда ни за кого не прятался, никогда не терпел подлости и несправедливости.

– Да, я боюсь только Всевышнего. А выйти один против толпы, чтобы доказать, что я прав, – не вопрос, – смеётся Ибрагимхалил.

В 2005 году он закончил СОШ № 7 г. Буйнакска (кстати, школа носит имя Героя Советского Союза Юсупа Акаева), в 2010-м – филиал Белгородского университета. А в 2016 -м пошёл в армию служить по контракту.

Сержант Гаджиев – старший стрелок в мотострелковой бригаде. Настолько меткий, что его ставят в пример. Он инструктор по боевой и тактической подготовке.

– Когда мы оказались на Украине и приняли участие в боевых действиях, первое, что я понял: все фильмы о войне, которые я так любил смотреть, – детский сад. Всё оказалось намного страшнее и грязнее. Знаете, кто против нас воевал? Убийцы, насильники, грабители, которых выпустили из тюрем и дали им автоматы, – рассказывает он. – Когда появилась ненависть? Нет, не когда друзей погибших увидел. В тот момент мне просто хотелось отомстить. А ненавидеть стал, когда увидел трупы детей. У меня же у самого дома трое оставалось, младшей только три месяца. Вот тогда и решил: даже если обратно не вернусь, буду этих тварей давить, и чем больше, тем лучше. А стрелок я хороший. Не хвастаюсь, правду говорю. Вот и стрелял их – больше полсотни уничтожил. А они листовки везде оставляли с моей фотографией. Испугались, гады!

А потом был бой, изменивший жизнь. Батальон освобождал от ВСУ село Красная Поляна в Великоновосёлковском районе Донецкой области. Украинские солдаты заняли территорию местной школы. В один момент Гаджиев заметил, что на сослуживцев направлен гранатомет. Вместо того чтобы уклониться от выстрела, сержант оттолкнул товарищей и попал под огонь.

Снаряд разорвался совсем близко, сильно ранив солдата. Боец вопреки этому сумел выстоять и даже отказывался уезжать в военный госпиталь. Просил остаться на время в военном бункере, чтобы скорее вернуться в строй.

– У меня не было выбора. По-другому никак. Лучше умереть как мужчина. Я бы не смог с этим жить, если бы мои товарищи погибли, – говорит он.

Когда раненого стрелка всё же доставили в военный госпиталь, ему пришлось сделать сложнейшие операции. Раны были настолько серьёзными, что в госпитале Санкт-Петербурга ему буквально по кускам собирали челюсть.

Весть о геройском поступке Ибрагимхалила Гаджиева быстро разлетелась. Родные благодарили Всевышнего за то, что он остался жив. А в центре Буйнакска на баннере разместили его портрет и подпись: «Народный герой».

– Приятно, когда тобой гордятся, – говорит парень.

Не успел вернуться в родной город, как его стали всюду приглашать. На улице мимо не проходит никто – все спешат поздороваться.

– Знаете, как меня теперь называют? Терминатор, – смеется Ибрагимхалил. Похоже, он совсем не переживает по поводу изменившейся внешности. Это непоколебимая уверенность в себе.

– Смотреть на это лицо и унывать – такой темы нет, я духом не падаю, – уверяет он.

Ибрагимхалила наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Он лично встречался с Главой РД Сергеем Меликовым.

– Мировой мужик, – делится он впечатлениями о встрече.

– А как иначе? Ведь он наш, военный. Я с ним поделился, чем хочу заняться в мирной жизни. Думаю обучать ребят боевой и тактической подготовке, чтобы в любое время могли защитить свою семью и родных.

А пока он собирается вернуться к боевым товарищам. Говорит: «Как только врачи разрешат, попрошу командировать. Я солдат, воин, я тот человек, который защищал и будет защищать свою страну. Я знаю, что нужен моим товарищам, моей Родине».

Источник: "Дагестанская правда"