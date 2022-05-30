Свыше 600 тонн гуманитарной помощи отправилось из Дагестана в Бердянск

Акция "Своих не бросаем" проводится партией «Единая Россия» при поддержке благотворительного фонда «Чистое сердце» и Федерации бокса г.Москвы, и ее приумножили сотни неравнодушных дагестанцев из разных городов и районов, предприниматели, добровольцы. Подключились не только российские компании, но и бизнесмены Саудовской Аравии.

Всех участников гуманитарного конвоя поблагодарить и напутствовать перед дальней дорогой на федеральную трассу сегодня приехали глава ГО «город Кизляр» Александр Шувалов и глава МР «Кизлярский район» Аким Микиров. Они выразили благодарность партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», волонтерам благотворительного фонда «Чистое сердце», предприятиям, представителям бизнес-сообщества, добровольцам, всем, кто принял участие в благородном деле, откликнулся и оказал помощь, и тем, кто отправится с миссией ее доставить.

- Вчера мы в Кизляре встречали военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине. Мы рады, что они вернулись домой живыми и здоровыми. Сегодня отправляем гуманитарную помощь жителям Бердянска. Дагестанцы никогда не оставались равнодушными к тем, кто нуждается в защите и помощи, и эта акция тому подтверждение. Желаем вам хорошей дороги и скорейшего возвращения домой! – обратился к участникам конвоя Александр Шувалов.

- Вместе с вами мы выполняем очень важную и нужную миссию – отправляем нашим братьям гуманитарный конвой в Запорожскую область г. Бердянск. Гуманитарная помощь формировалась одной большой командой. Перед нами стоит задача – поддержать людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и помочь им пережить непростое время, — отметил Аким Микиров. Он выразил признательность депутату районного Собрания — Шамилю Джамалудинову, который является координатором формирования гуманитарного конвоя.

Со своей стороны Джамалудинов сказал: «Для нас же наивысшей наградой станут улыбки жителей Бердянска».

Стоит отметить, что по приглашению депутата Государственной Думы РФ Ризвана Курбанова и партии «Единая Россия» в путь отправились главврач Сулакской больницы, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Султанали Шахмурадов вместе с коллегой партийцем сердечно-сосудистым хирургом, врачом УЗИ Эльмурзой Моллаевым для оказания медицинской помощи жителям Бердянска.

«В течение нескольких дней мы будем вести прием граждан, проводить обследования с последующим назначением медицинских препаратов. Медикаментами и перевязочными материалами мы обеспечены, везем с собой диагностические аппараты, поэтому каждому обратившемуся постараемся максимально помочь» — говорят молодые специалисты.

Гуманитарный конвой начал свой путь, и в День защиты детей машины с надписями «Своих не бросаем» будут уже в Бердянске, где для самых маленьких станет большим сюрпризом 34-й большегруз – к юному поколению едут детская и спортивная площадки, велосипеды от партии «Единая Россия». Ведь праздник для детей должен оставаться праздником, и его жителям Бердянска подарят дагестанцы.