ЗАМАНА - Украина сдаёт себя полякам

Украина сдаёт себя полякам

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27 мая, 2022. Пятница 15:14
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Украина сдаёт себя полякам

Скандальное решение Зеленского

 

Украинский президент Зеленский пробил очередное дно своим новым решением. Каждый нормальный президент, в представлении опять-таки нормальных граждан, должен заботиться о своих гражданах и отстаивать интересы своего государства. Это всё риторическое отступление – мы все понимаем, что это не применимо к Зеленскому и ко всем его предшественникам. Но сдавать государство соседям – это уже нечто другое. Новая инициатива Зеленского как раз об этом.

Украина сдаёт себя полякам
Защита Донбасса

Зеленский предложил предоставить полякам особый правовой статус, который позволит им:

- Занимать на Украине выборные должности; 

- Назначаться в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий; 

- Получать доступ к секретным данным; 

- Быть судьями; 

- Польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине и т.п.

То есть украинская власть в открытую сдаёт Польше оставшуюся часть своей территории. Это уже не скрытое внешнее управление, это уже явная передача власти соседнему государству. Поляки очень скоро воспользуются этим положением и создадут на территории Украины новую шляхту, как и сотни лет назад, а украинцы будут у них в качестве прислуги. И самое поразительное, что украинцы делают это безропотно и добровольно. 

Представители Офиса президента Украины аргументируют своё решение тем, что в Польше был принят аналогичный закон – только вот там украинцы не имеют права голоса на выборах. А теперь сравните ситуации – в Польшу украинцы приезжают беженцами. Да, в основном те, у кого есть деньги сидеть за границей. Но многие туда едут просто мыть унитазы, смотреть за детьми, быть кухарками и так далее. 

А какие поляки поедут на Украину? Поляки не будут в Незалежной работать на низкооплачиваемых специальностях или просто работать. На Украину будут ехать те поляки, которые захотят нажиться на этой стране. Те, кто готов приобретать что-то за бесценок, вести бизнес или скупать недвижимость. Нищающие украинцы со своим падающим в пропасть достатком вряд ли смогут конкурировать с зажиточными поляками, которым в этой стране позволили всё.

Украина становится настоящей колонией Запада, сырьевым придатком Польши. И всё это «с лёгкой руки» Зеленского. Незалежную киевские власти готовят к раздаче соседям. Несомненно, это подадут под нужным соусом – расскажут, что это нужно для «спасения Украины», чтобы России ничего не досталось. Зеленский своими решениями разрушит эту страну, которую строили вовсе не украинцы. А вот Польша на горбах, уж простите за правду, туповатых и одурманенных бесконечной пропагандой украинцев, того и гляди, воплотит все мечты о своём былом величии. 

Так что Польша не просто так лоббирует интересы Украины в Европе. Ну, как лоббирует. Для примера – норвежцы уже ответили на призыв премьера Польши делиться доходами ради «спасения Украины». В Норвегии заявили, что их страна страдает от падения фондового рынка, то есть им сейчас не до этого. А почему в Норвегии кризис? Из-за антироссийских санкций. Как и во всей Европе. Вот как-то так…

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