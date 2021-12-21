ЗАМАНА - Взятие крепости Плевна

Взятие крепости Плевна

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21 декабря, 2021. Вторник 15:37
Взятие крепости Плевна

РУССКИЕ ИДУТ БЕСКОРЫСТНО, КАК БРАТЬЯ

Из воззвания Болгарского Центрального Комитета к болгарскому народу

Взятие крепости Плевна
Памятные даты

Братья! Полчища турецких извергов утопили протест наш в крови и произвели те неслыханные зверства, которым нет оправдания, зверства, потрясшие весь свет. Села наши оказались сожжены: матери, любимые, дети обесчещены и вырезаны без жалости; священники распяты на крестах; храмы божьи осквернены, и невинными окровавленными жертвами устланы были поля. Целый год несли мы мученический крест, но средь неописуемых утеснений и страданий теплилась надежда, укреплявшая нас. Надеждой, которая ни на минуту не оставляла нас, была великая православная Русь.

Братья! Не напрасно ждали мы ее мощную поддержку, минул год, идет она и спрашивает отчета за кровь мучеников.

Скоро зареют победоносные русские стяги у нас в отечестве, и под их сенью положены будут начатки лучшего будущего.

Русские идут бескорыстно, как братья, на помощь, свершить сейчас то же, что ранее сделали для освобождения греков, румын, сербов.

Болгары! Встретим все как один братьев-освободителей и посодействуем русской армии…

 

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