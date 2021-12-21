День Героев Отечества

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности.

Культ св. Георгия Победоносца проник из Византии на Русь в X-XI вв. Первоначально св. Георгий был известен как покровитель князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина с копьем и щитом или с мечом и копьем. Постепенно стоящего воина заменил всадник-змееборец, которому было посвящено сказание «Чудо Георгия о Змие». В нем повествовалось о том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного змея-людоеда, усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьем.

До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в день св. Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий - от таких прославленных людей как А. В. Суворов, Г. А. Потемкин, М. И. Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 г. После 1917 г. орден, а вместе с ним и праздник, были упразднены.

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.