ЗАМАНА - Отражен общий штурм Порт-Артура

Отражен общий штурм Порт-Артура

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26 ноября, 2021. Пятница 14:49
Отражен общий штурм Порт-Артура

УСТУПЛЕН РОССИИ

В конце 1897 г. русская эскадра заняла Порь-Артур, а 15 марта 1898 г. в Пекине подписано уполномоченными России и Китая соглашение, в силу которого Порт-Артур и Талиенван с соответствующими территорией и водным пространством, уступлены в пользование России на 25-летний срок, который по обоюдному согласию может быть продолжен; вместе с тем России предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с сибирской магистралью. Порт-Артур решено сделать военным портом.

К началу войны 1904-1905 гг. был почти закончен фронт приморских батарей, числом 22; 9 были из бетона, остальные временные.

 

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